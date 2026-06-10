Milan su Rangnick, Evani: "Perplessità sulle tempistiche. Deve pensare ad altro per un mese..."

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Chicco Evani ha commentato con positività la figura di Ralf Rangnick al Milan, esprimendo perplessità però sulle tempistiche di tale operazione

Ralf Rangnick, pur con meno consensi di qualche giorno fa, rimane una pista da seguire per il Milan. Il proprietario Gerry Cardinale sicuramente è orientato ad accettare le condizioni che il dirigente e tecnico tedesco ha messo sul tavolo, che viceversa taglierebbero fuori Ibrahimovic, ma bisogna arrivare a una decisione. Al momento questa non c'è e a complicare ulteriormente le cose c'è il Mondiale in Nord America che sta per iniziare co Rangnick alla guida dell'Austria e giustamente preso da quello. Chicco Evani, ex giocatore del Milan, ha commentato questo aspetto dando un giudizio generale su Rangnick.

MILAN-RANGNICK: EVANI È PERPLESSO

Il commento di Chicco Evani sull'eventuale arrivo al Milan di Ralf Rangnick come direttore tecnico: "Un nome ben noto a chi mastica calcio e non nuovo nemmeno ai tifosi del Milan, visto che se ne parlava come possibile allenatore qualche anno fa. È un uomo di idee e principi chiari, anche se ho una piccola perplessità sulle tempistiche. Il Milan già è giocoforza in ritardo con la programmazione della prossima stagione, se poi il nuovo direttore tecnico deve pensare ad altro per un mese dall’altra parte del mondo... Anche se, evidentemente, dovesse arrivare avrebbe con sé qualche collaboratore di fiducia operativo da subito"