Milan-Roma, la probabile formazione: un dubbio a centrocampo per Pioli

Il Milan si sta preparando per affrontare la Roma domenica sera nel posticipo della 20esima giornata di Serie A. I rossoneri cominceranno il girone di ritorno con un big match, dopo aver vinto all'andata contro i giallorossi all'Olimpico nelle primissime giornate di campionato.

Per la formazione che mister Pioli schiererà sarà determinante l'allenamento di domani: l'allenatore del Milan non ha ancora svolto chissà quali prove di formazione nel lavoro a Milanello, che è stato improntato prima di tutto al recupero fisico dopo l'impegnativo match con l'Atalanta. Ecco comunque gli 11 favoriti per una maglia da titolare, con Theo che dovrebbe tornare sull'out di sinistra per lasciare spazio alla coppia centrale Kjaer-Gabbia, ma non è da escludere Terracciano in caso il 19 del Milan venisse schierato ancora al centro della difesa. Dubbio a centrocampo, con Adli e Musah in lizza per una maglia. L'attacco dovrebbe essere quello titolare, con Pulisic e Leao a supportare Giroud. Nuovamente tra i convocati Okafor.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo

8 Loftus-Cheek, 7 Adli, 14 Reijnders

11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao

All.: Stefano Pioli

A disp: Nava, Mirante, Simic, Bartesaghi, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chaka, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Pobega, Bennacer, Chukwueze.

Diffidati: Musah, Reijnders

Squalificati: Nessuno

Ballottaggi: Gabbia-Terracciano 70%-30%, Adli-Musah 60%-40%