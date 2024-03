Milan-Slavia Praga con la necessità di non vincere e basta. La formazione di Pioli ne è conferma

Stefano Pioli e Yacine Adli sono stati abbastanza chiari alla vigilia: vincere l'Europa League è un obiettivo del Milan e su questo non c'è troppo da discutere se ti chiami Milan e se hai certi valori a disposizione; poi, però, c'è la precisazione: "Non credo - ha spiegato Pioli - sia la giusta mentalità guardare troppo avanti, in Europa gli avversari sono tutti difficili. C'è da pensare ad un turno alla volta. Dentro di noi abbiamo la consapevolezza e l'entusiasmo di pensare di poter arrivare fino in fondo".

La consapevolezza, in casa Milan, deve essere innanzitutto quella di dover obbligatoriamente passare gli ottavi di finale. Lo Slavia Praga è certamente un avversario da rispettare e da non sottovalutare, ma non deve essere neanche sopravvalutato; in Europa hanno fatto bene ultimamente, spesso anche oltre le aspettative e i valori della rosa ceca, ma la differenza tra le due squadre è talmente netta che stasera i rossoneri di Pioli non dovranno solo vincere, ma anche - e se possibile - indirizzare ampiamente la qualificazione come fatto contro il Rennes un mesetto fa.Per fare ciò, Pioli schiererà la migliore formazione possibile considerando il momento di forma e le condizioni dei suoi calciatori. Maignan in porta, Florenzi a destra (squalificato contro l'Empoli), uno tra Kjaer e Tomori con il danese che appare in vantaggio, al fianco di Gabbia e ovviamente Theo Hernandez da terzino sinistro, davanti i soliti quattro con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud, supportato dalla coppia in mezzo al campo formata da Reijnders e Adli, con Bennacer che, dunque, partirà dalla panchina. Pioli ha tutti a disposizione, eccezion fatta per l'infortunato Pobega e i fuori lista Uefa Jimenez, Simic e Caldara.