Milan smantellato in estate? Galli: "Vuol dire che non c'è un forte attaccamento alla maglia"

Milan smantellato in estate? Galli: "Vuol dire che non c'è un forte attaccamento alla maglia"MilanNews.it
Oggi alle 17:30News
di Lorenzo De Angelis
Filippo Galli ha deciso di lanciare un messaggio a tutti quei giocatori che vogliono lasciare il Milan quest'estate dopo le delusioni di questa stagione.

Intercettato dai colleghi di Sportitalia al panel del Festival della Serie A che si terrà fino a domenica 7 giugno in quel di Parma, l'ex difensore del Milan Filippo Galli ha commentato il momento che sta attraversando il club rossonero, che in estate potrebbe vedersi smantellare la rosa per via della mancata qualificazione in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. 

C'è il rischio che vadano via in tanti dal Milan
"Beh, mi spiace. Vuol dire che non era così forte l'attaccamento ai colori rossoneri da parte di questi giocatori. Perché se si dà sempre la colpa agli altri delle cose che non vanno è troppo comodo". 