Milan, Tare in pole. Le sue cinque migliori plusvalenze da ds della Lazio

Igli Tare è in pole per diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Anche in giornata vi abbiamo raccontato di un Milan che ancora non ha preso una decisione definitiva sul nuovo DS ma che è orientato - se la scelta sarà presa da Zlatan Ibrahimovic - a puntare sull'ex uomo mercato della Lazio.

Igli Tare è stato il Direttore Sportivo della Lazio per quindici anni, ha condiviso con Claudio Lotito la rinascita della Lazio e negli anni della sua gestione la squadra biancoceleste ha portato a casa tre volte la Coppa Italia e altrettante volte la Supercoppa Italiana. L'ha fatto in in contesto in cui la linea guida era ben chiara: "L’obiettivo - ha detto Tare in una recente intervista - era acquistare a prezzi bassi e rivendere poi facendo plusvalenza".

Peccato però che spesso e volentieri il secondo passaggio fosse molto più complicato del primo visto che Lotito ha sempre cercato di trattenere i suoi migliori calciatori anche quando le logiche di calciomercato suggerivano altro. Quando sul piatto per Milinkovic-Savic c'erano anche offerte a nove cifre.

Il fatto però che la Lazio negli anni abbia rifiutato offerte astronomiche per il serbo, ma anche per Immobile e Luis Alberto, non ha impedito a Tare di portare a termine affari importanti. Di seguito le migliori plusvalenze sotto la sua gestione.

1) Sergej Milinkovic-Savic

Strappato alla Fiorentina nell'estate 2015 quando era già diretto a Firenze, fu acquistato dal Genk per dieci milioni di euro e rivenduto otto anni dopo per 40 all'Al-Hilal. Con la maglia biancoceleste ha giocato quasi 350 partite ufficiali e nel mezzo sono state rifiutate anche offerte molto, molto più alte. Ricordate i famosi 110 milioni di euro sbandierati da Lotito?

2) Il primo Felipe Anderson

Igli Tare lo pescò in Brasile, lo acquistò direttamente dal Santos per 7.5 milioni di euro. Dopo cinque stagioni e alcuni picchi clamorosamente alti lasciò la Capitale per 38 milioni di euro, venduto a quel West Ham che tre anni più tardi lo rispedirà alla Lazio per cifre completamente diverse.

3) Il maxi-affare Keita Balde-Pedro Neto-Bruno Jordão

Acquistato nell'estate 2011 per 300mila euro, fu venduto sei anni dopo al Monaco per 30 milioni di euro. In quella operazione rientrarono però anche Pedro Neto e Bruno Jordao, calciatori che la Lazio pagò 26 milioni di euro salvo poi venderli al Wolverhampton due anni dopo per circa 20 milioni di euro.

4) Joaquin Correa

La Lazio l'ha acquistato nell'agosto 2018 dal Siviglia per circa sedici milioni di euro e ha potuto godere del suo talento probabilmente negli anni migliori del Tucu. Tre anni più tardi verrà ceduto all'Inter per circa il doppio, più di 30 milioni di euro. Ma a Milano non sarà praticamente mai il giocatore ammirato nella Capitale.

5) Antonio Candreva

La Lazio lo acquistò dall'Udinese per meno di dieci milioni di euro e lo cedette all'Inter nel 2016 per più di venti. Come per Correa, quelle di Candreva con la maglia della Lazio sono state probabilmente le sue migliori pagine da calciatore.