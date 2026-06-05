Milan-Torino all'esordio in Serie A: l'ultima volta fu nel 1958/59

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Il Milan ospiterà il Torino a San Siro in quella che sarà la prima giornata di campionato. L'ultima volta a Milano all'esordio in Serie A nel 58'

E' stato svelato il nuovo calendario di Serie A. Così, la nuova stagione del Milan prova, con moltissime difficoltà ad entrare nel vivo. Per i rossoneri sarà una stagione difficile, nella quale vivranno tantissime insidie. Tutto parte dal fatto che questa squadra non ha un allenatore e soprattutto un direttore sportivo. Impossibile lavorare e programmare decentemente così, in queste condizioni. Nonostante questo, il Milan si prepara ad affrontare nuovamente le proprie avversarie, con ben altre ambizioni e, beati loro, con un’organizzazione più ferrata e concreta. Di seguito, una particolare news sull'esordio in campionato il 23 agosto che vedrà il Milan ospitare il Torino.

MILAN-TORINO A SAN SIRO COME ESORDIO IN SERIE A? L'ULTIMA VOLTA..

L’ultima volta che il Milan ha esordito in Serie A in casa del Torino alla prima giornata risale alla stagione 1958-59. In quell’occasione il campionato iniziò il 21 settembre 1958 e il Milan debuttò proprio sul campo del Torino. Se invece consideriamo l’era moderna (dagli anni ’90 in poi), non è più accaduto che la prima giornata fosse Torino-Milan.