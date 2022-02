Milan, un occhio al calendario: i pericoli principali nel finale di stagione

Dopo il pari con la Salernitana, il Milan non sperava certo di essere ancora in vetta. Invece, grazie ai passi falsi di Inter e Napoli, i rossoneri hanno ancora la possibilità di guardare gli altri dall’alto, ma adesso devono uscire indenni dallo scontro diretto contro la squadra di Spalletti, in programma tra due giornate. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo il big match del “Maradona”, il calendario per un po’ agevolerà il Milan. I pericoli arriveranno nel finale, quando affronterà una dietro l’altra Lazio, Fiorentina, Verona e Atalanta. Un cammino difficile, ma non proibitivo.