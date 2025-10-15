Milanello, si continua a lavorare: rientrano altri 5 nazionali
Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Milanello: l'obiettivo di Massimiliano Allegri e la sua squadra è la sfida di domenica sera quando il Diavolo ospiterà la Fiorentina dell'ex tecnico milanista Stefano Pioli che, per la prima volta, tornerà a San Siro da avversario. Quest'oggi continuerà il lavoro del gruppo: ieri sono rientrati Leao e Modric, oggi torneranno ad allenarsi i francesi Maignan, Rabiot e Nkunku, il belga De Winter e lo svizzero Athekame. Rientreranno invece in città Gabbia, Bartesaghi, Loftus-Cheek e Pavlovic oltre ai distanti Pulisic, Gimenez ed Estupinan che saranno di ritorno dal continente americano.
Nella giornata di ieri, intanto, Luka Modric ha regalto un pomeriggio memorabile ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici del settore giovanile rossonero: il fuoriclasse croato è stato in visita al "Puma House of Football" dove ha concesso foto, sorrisi, abbracci e consigli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan