Milanello, si continua a lavorare: rientrano altri 5 nazionali

Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Milanello: l'obiettivo di Massimiliano Allegri e la sua squadra è la sfida di domenica sera quando il Diavolo ospiterà la Fiorentina dell'ex tecnico milanista Stefano Pioli che, per la prima volta, tornerà a San Siro da avversario. Quest'oggi continuerà il lavoro del gruppo: ieri sono rientrati Leao e Modric, oggi torneranno ad allenarsi i francesi Maignan, Rabiot e Nkunku, il belga De Winter e lo svizzero Athekame. Rientreranno invece in città Gabbia, Bartesaghi, Loftus-Cheek e Pavlovic oltre ai distanti Pulisic, Gimenez ed Estupinan che saranno di ritorno dal continente americano.

Nella giornata di ieri, intanto, Luka Modric ha regalto un pomeriggio memorabile ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici del settore giovanile rossonero: il fuoriclasse croato è stato in visita al "Puma House of Football" dove ha concesso foto, sorrisi, abbracci e consigli.