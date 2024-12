MN - Anche Jimenez presente a Solbiate per Milan Futuro-Caldiero Terme

Come appreso dal nostro inviato Lorenzo De Angelis, il talento rossonero Alex Jimenez è da poco arrivato al Felice Chinetti di Solbiate, casa del Milan Futuro in questo momento in campo contro il Caldiero Terme (CLICCA QUI PER LA LIVE DELLA PARTITA). Il difensore spagnolo è voluto stare vicino ai propri giovani compagni, al momento in svantaggio per 2-0.