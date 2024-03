MN - Attesi 60mila tifosi a San Siro questa sera: circa 4.500 i cechi

San Siro sarà come sempre ribollente di passione questa sera in occasione di Milan-Slavia Praga, andata degli ottavi di finale di Europa League, ma sicuramente non al suo massimo della capienza come spesso siamo stati abituati a vederlo. Secondo le informazioni raccolte da MilanNews.it, infatti, quest'oggi alla Scala del Calcio sono attesi "solamente" 60mila spettatori complessivi. Di questi, secondo le stime, circa 4.500 saranno tifosi dello Slavia Praga che si sistemeranno nel settore ospiti a loro dedicato nel terzo anello verde.

Senza mancare di rispetto all'Europa League, che il Milan vuole vincere, o allo stesso Slavia Praga, per cui i rossoneri dimostrano grandissimo rispetto, la differenza con le notti di Champions si vede. Nonostante questo il supporto di 60.000 tifosi si farà come sempre sentire. La partita dalle autorità è considerata "ad alto rischio" a causa di un centinaio di tifosi cechi noti come soggetti "pericolosi" e che già nella trasferta autunnale a Roma avevano creato non pochi disagi tra incidenti e feriti.

di Pietro Mazzara