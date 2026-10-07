News MN - Bartesaghi ammette: "Gila forte e molto duttile, mi ha impressionato anche Hutchinson per la sua tecnica"

Un estratto delle parole di Davide Bartesaghi direttamente dal Premio Gentleman Fair Play 2025/2026 questa sera a Milano

Il difensore del Milan e della Nazionale Under-21, Davide Bartesaghi ha parlato così direttamente dal Premio Gentleman Fair Play. Un estratto delle sue interessanti considerazioni in esclusiva per la Redazione di MilanNews.it. Ecco il suo pensiero sulla stagione dei rossoneri insieme al nuovo allenatore Ruben Amorim:

"Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale. E' sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene. Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene. Faccio i miei complimenti a Ramos per i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più? Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".