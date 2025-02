MN - Borges: "Felix ha bisogno di sentirsi importante, di essere titolare tutte le settimane"

Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato, Joao Felix ci ha messo pochissimo ad entrare nelle grazie non solo di Sergio Conceiçao ma anche e soprattutto dei tifosi rossoneri, ammaliati non solo dal gol in Coppa Italia contro la Roma ma anche dell'ottima prestazione del Castellani di sabato contro l'Empoli. Ma al Milan il portoghese potrà tornare ad essere quel talento cristallino che portà l'Atletico Madrid ad investire oltre 100 milioni di euro nell'estate del 2019? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Record Vasco Borges.

Pensi che al Milan Joao possa tornare ad essere il talento che abbiamo visto al Benfica?

"Il talento c'è tutto, ha lo stesso estro, la stessa magia, è ancora in grado di segnare gol come abbiamo visto la scorsa settimana contro la Roma. È tutta una questione di motivazione e coerenza. João ha bisogno di sentirsi importante, di essere titolare tutte le settimane, di essere protagonista in squadra e di sentirsi amato dai tifosi. In questo senso, il Milan sembra essere la soluzione perfetta per lui, al contrario del Chelsea, dove sembrava uno in più in quella grande rosa. Dipenderà molto da lui, ovviamente, e se riuscirà a mantenere quella costanza che sembra mancargli negli ultimi anni. Ma credo che il Milan sia la soluzione migliore per lui dopo il Benfica. Se inizierà a segnare e fare assist in queste prime settimane in rossonero, penso davvero che potrà essere di nuovo la versione vista in Portogallo".