MN - Braglia sulle parole di Zangrillo: "Ha ragione Maignan su questa cosa qui"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Perugia tra le tante e tesserato del Milan nella stagione 1997/98.

Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Zangrillo? L’ha definito “un intervento assassino”:

“Ha ragione Maignan su questa cosa qui. Altrimenti si toglie anche l’aspetto dell’agonismo. Non è andato con l’intento di far male ma di anticipare. Fa parte di una gestualità tecnica. Assassino perché ha preso la gola, ma quando vai in uno scontro di gioco vai con l’intento di prendere il pallone. Per me non era nemmeno fallo. L’ho visto e rivisto, a mio modo di vedere non può essere fallo. È un intervento energico, ma non vuol dire che vuoi fare male all’avversario. Poi se un portiere deve stare in porta e prendere gol va bene, mettiamo un tappeto rosso a tutti e giochiamo col portiere volante. Il gesto di Maignan fa parte di automatismi insiti nella parte tecnica dell’andare a prendere il pallone, è insito nel ruolo. Lui va per proteggersi, non va per offendere. Su uno scontro poi può capitare di tutto, non puoi dire che va per far male. Così come è giusto dire che era giusto annullare il gol di Pulisic”.