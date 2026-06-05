News MN - Cardinale guida il casting del Milan dall'Europa: colloqui personali con Glasner, Pochettino e Rangnick

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Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è rimasto in Europa in queste settimane per guidare in prima persona la rivoluzione rossonera.

Apprende la redazione di MilanNews.it che nel corso di queste settimane il proprietario del Milan Gerry Cardinale è rimasto in Europa per gestire in prima persona la rivoluzione rossonera. I colloqui di questi giorni con Oliver Glasner, Mauricio Pochettino e Ralf Rangnick sarebbero stati condotti direttamente dal numero uno di RedBird, chiamato ora a decidere la struttura tecnica - e societaria - del club dopo oltre 10 giorni di caos e transizione.

Glasner resta uno dei profili più accreditati per la panchina, complice anche il rapporto che lo lega a Ralf Rangnick. In corsa anche Pochettino, soluzione di grande nome ma più complessa, anche perché arriverebbe soltanto dopo il Mondiale con gli States, proprio come il dirigente tedesco, oggi CT dell'Austria. Ma in questo caso il discorso sarebbe diverso, anche perché l'ex Schalke andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, con pieni poteri sull'area sportiva.

Dopo settimane di incertezza serve però chiudere, anche perché i colloqui fanno curriculum solo se poi diventano decisioni.

di Pietro Mazzara