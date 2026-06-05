MN - Caressa sulla situazione del Milan: "Mi auguro per i tifosi che si stanno prendendo decisioni importanti"

vedi letture

Il Milan continua ad navigare nell'incertezza più totale, tra figure dirigenziali e sportive vacanti ed annunci di giocatori che vogliono andare via.

Arrivati al 5 di giugno in casa Milan continua a dominare l'incertezza. Non è stato ancora individuato un nuovo amministratore delegato, né tanto meno un direttore sportivo, tecnico e l'allenatore. A questo c'è da aggiungere anche le ultime uscite pubbliche di Rafael Leao che continua a strizzare l'occhio a Premier League e Liga definendo conclusa la sua esperienza in rossonero. Di tutto questo la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di Sky Sport Fabio Caressa a margine della presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni.

Cosa pensa della situazione che sta vivendo il Milan? Come pensa si stia muovendo il duo Cardinale-Ibrahimovic?

"Sicuramente per noi è strano vedere questa situazione a questo punto. Mi auguro per i tifosi del Milan che la situazione è questa perché si stanno prendendo decisioni importanti. È anche vero che ci si è trovati a fine campionato in una situazione del tutto inattesa ed inaspettata, e si è tirata una linea che per il risultato è anche comprensibile. L'importante sarebbe avere una visione, seguire un orizzonte ed avere degli uomini per raggiungerlo. L'orizzonte deve essere chiaro: la proprietà del Milan deve capire dove vuole andare e deve fare una scelta irrinunciabile, cioé pensare ai risultati sportivi e a un obiettivo che possa essere condiviso con chi il calcio lo vede, cioé i tifosi".