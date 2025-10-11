MN - Cattaneo: "Credo molto nel Bebote che contro la Juve è stato uno dei migliori, dei più vivi"

vedi letture

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Marco Cattaneo, intervistato dalla nostra redazione in merito alla stretta attualità del mondo rossonero. Le sue parole:

Milan, un gruppo in crescita:

"Sì, questo Milan ha tanti giocatori con potenziale. Per esempio uno come Estupinan, che secondo me è un buon giocatore potrebbe fare bene al Milan, forse non come Theo ma comunque bene. Ovviamente Modric e Rabiot sono due campioni, reggono alto il livello di una squadra che ricordiamolo, non prende gol su azione da 5 partite. Anche Saelemaekers è migliorato tantissimo, e credo molto nel Bebote che contro la Juve è stato uno dei migliori, dei più vivi".