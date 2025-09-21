MN - Ceccarini sul futuro di Maignan: "Tra non molto il Milan affronterà la situazione"

vedi letture

Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera, ecco un breve estratto:

Il futuro di Maignan

"E' un portiere che ha grandi qualità, un leader lo sappiamo tutti, ma è in scadenza e c'è il rischio di perderlo a zero. Credo che il Milan, tra non molto affronterà bene la situazione e capirà se affondare sul rinnovo o meno. Se dovessero mancare i giusti presupposti, i rossoneri dovrebbero puntare a un portiere forte e di grande spessore come lo è Maignan".