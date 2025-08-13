MN - Cordova: "Le abilità nell'avanzare e nel crossare di Estupinan faranno la differenza"

Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordoba. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Molti in Italia dubitano che Estupiñán possa eguagliare il livello di un giocatore come Theo Hernández. Cosa ne pensi?

"Questa reazione è prevedibile, dato che Theo è stato un giocatore importante del Milan per molti anni. Pervis ha il difficile compito di ricoprire quella posizione ma credo che sia alla pari con il gioco di Theo Hernández e persino di gran lunga superiore in aspetti come la precisione nei passaggi e i recuperi".

Quali sono le migliori qualità di Estupiñán?

"Pervis deve prima di tutto dimostrare il suo stile difensivo. La sua abilità nell'avanzare e nel rientrare, la sua abilità nel crossare faranno la differenza in partita. Deve anche sfruttare il suo tiro potente e preciso, che gli ha permesso di segnare diversi gol ogni stagione".