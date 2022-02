MN - Derby, oggi 10mila biglietti venduti. Per l'Udinese tagliandi da 12€

In attesa di Salernitana-Milan di domani sera, non si ferma l’entusiasmo dei tifosi rossoneri desiderosi di stare a fianco della squadra nei prossimi impegni casalinghi. Nella sola giornata di oggi sono stati staccati oltre 10mila biglietti per il derby d’andata di Coppa Italia del prossimo 1 marzo, mentre continua la vendita anche per Milan-Udinese, con i tagliandi in vendita su https://singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da 12€ e promozioni attive per Under16, Under30 e Over60.