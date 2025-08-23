MN - La decisione finale su Boniface potrebbe arrivare dopo Milan-Cremonese o nella giornata di domani

Oggi alle 13:48News
di Niccolò Crespi
fonte Antonio Vitiello

La situazione di Victor Boniface resta ricca di colpi di scena (e di attesa) per capire il futuro dell'attaccante nigeriano. Infatti, come riportato nelle scorse ore dalla nostra redazione, le visite approfondite, compreso un controllo ortopedico, svolte ieri da Victor Boniface non sono state ritenute sufficienti dal Milan. Ci vorranno quindi altri esami per capire come e se il centravanti nigeriano possa unirsi alla rosa di Allegri. Così, la decisione finale se chiudere o meno per Boniface potrebbe arrivare questa sera dopo Milan-Cremonese, o addirittura nella giornata di domani.

Di Antonio Vitiello