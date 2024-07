MN - La Pagella di Leao: "Il più pericoloso del Portogallo, chiude il suo Europeo con la migliore prestazione"

La Francia è in semifinale a Euro2024. Sconfitto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, solamente ai rigori dopo uno 0-0 durato per 120 minuti. Ai rigori è decisivo l'errore di Joao Felix, ma soprattutto il rigore segnato, il quinto della serie, da Theo Hernandez, che ha sancito la vittoria della Francia. Nel complesso buona prestazione quella dei tre rossoneri in campo, i due francesi Theo e Maignan e il portoghese Leao.

Ecco la pagella di Leao a cura di MilanNews.it: voto 6.5. Nei 90 minuti è decisamente il più pericoloso del Portogallo, a tratti il migliore in campo specialmente nel primo tempo. Con l'ingresso di Conceicao i portoghesi attaccano di più a destra e lui si spegne progressivamente, prima della sostituzione alla fine del primo tempo supplementare. Conclude il suo Europeo con la migliore prestazione.