MN - Le ultime da Milanello: Leao in ottime condizioni. Krunic e Messias in palestra, Brahim e Calabria in gruppo. Terapie per Maignan e Origi. Misto per Florenzi

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao si è presentato oggi come da programma a Milanello e si è allenato con il gruppo. Il portoghese è arrivato in ottime condizioni. Krunic e Messias hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata in palestra, mentre Brahim Diaz ha lavorato con i compagni, così come capitan Calabria. Per Maignan e Origi terapie. Florenzi, infine, ha sostenuto lavori personalizzati tra palestra e campo.

Di Pietro Mazzara