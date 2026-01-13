MN - Leao si allena in gruppo ma non è ancora al 100%: il punto

Giornata che è diventata abbastanza turbolenta in casa Milan, con la notizia della frattura della falange del dito del piede di Niclas Fullkrug, rimediata domenica nella trasferta di Firenze. Oggi comunque il Diavolo si è allenato a Milanello e ha cominciato a preparare sul serio la partita di Como, recupero che si disputa giovedì sera allo stadio Giuseppe Sinigaglia, in riva al lago: una partita cruciale non solo per il sogno di continuare a stare in lotta per il titolo ma soprattutto per la contesa dei primi quattro posti validi per la Champions League.

Un occhio particolare in questi giorni è da rivolgere a Rafael Leao che, nelle ultime gare pur segnando qualche gol, ha dimostrato ancora una volta di non essere al 100% della condizione fisica: per un giocatore della sua potenza e dinamismo, i ripetuti infortuni stagionali sono stati molto delibitanti e in partita si vede che non è al meglio perché l'aduttore continua a dargli fastidio. Ciononostante, come appreso da MilanNews.it, oggi il portoghese si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Allegri, salvo improvvise complicazioni.

di Antonio Vitiello