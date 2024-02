MN - Leao-Sporting, il processo al TAS non riguarda il calciatore rossonero

vedi letture

Nella mattinata di oggi, dal Portogallo, e più precisamente Record, ha riportato la data dell'udienza al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) per il ricorso dello Sporting Lisbona ai danni del Lille per ricevere l'intera cifra di circa 45 milioni di risarcimento inerente al passaggio di Rafael Leao dal club portoghese a quello francese. LEGGI QUI la notizia e LEGGI QUI il punto sulla vicenda di MilanNews.it.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, questo nuovo capitolo della battaglia legale - che per dovere di cronaca inizierà il 26 marzo a Losanna - riguarda solamente i due club interessati, Sporting e Lille, e non vedrà come parte interessata Rafael Leao: il giocatore rossonero non verrà toccato dal processo.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara