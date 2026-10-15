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MN - Marea rossonera a Salisburgo: settore ospiti della RedBull Arena sold out
MilanNews.it
Attesi questa sera per Salisburgo-Milan 1500 tifosi rossoneri. Settori ospiti tutto esaurito
In questa prima trasferta europea della stagione il Milan potrà contare su una spinta importante da parte del proprio tifo, che come al solito ha risposto presente. Apprende la redazione di MilanNews.it che per la sifda di Europa League di oggi contro il Salisburgo il settore ospiti della RedBull Arena è completamente esaurito.
Saranno circa 1500 i tifosi rossoneri presenti sugli spalti per sostenere la squadra di Ruben Amorim. Un segnale forte da parte del popolo milanista, pronto a seguire il Diavolo anche in trasferta in una serata europea comunque importante per il Milan.
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