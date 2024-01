MN - Milan, concluse le visite mediche di Terracciano. Ora l'idoneità

vedi letture

Si sono concluse le visite mediche di Filippo Terracciano, ultimo colpo di mercato del Milan. Il terzino italiano ha lasciato la clinica La Madonnina e ora si recherà presso il centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva. Successivamente il giocatore, che arriva dal Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus (i veneti mantengono anche il 10% sulla futura rivendita), è atteso a Casa Milan per la firma del contratto.

L'arrivo di Terracciano era stato confermato ieri da Geoffrey Moncada a Sky prima del match contro l'Empoli: "Lo seguiamo da due anni. E' un jolly della difesa, può fare il terzino destro, sinistro e anche la mezzala. E' un profilo che ha giocato tanto, ha un bel fisico, siamo contenti".