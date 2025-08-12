MN - Milan, giovedì mattina la conferenza stampa di presentazione di Aardon Jashari

Giovedì 14 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Ardon Jashari, arrivato dl Club Brugge dopo una trattativa infinita. Il centrocampista svizzero risponderà alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11.30. Grazie ai live testuali di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dei due nuovi acquisti del Diavolo.

Giovedì alle 14, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano incontreranno i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante. Lo comunica il Milan sul suo sito ufficiale: "Dopo le amichevoli a Dublino e Londra, prima di Milan-Bari in Coppa Italia, proseguono le iniziative rossonere con protagonisti i nostri nuovi giocatori. A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano. Per i tifosi milanisti un'occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l'inizio ufficiale della stagione. Vi aspettiamo al Flagship Store di via Dante, giovedì 14 agosto alle 14.00!".