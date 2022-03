MN - Milan, mercoledì la ripresa degli allenamenti a Milanello

MilanNews.it

Sosta dolce per i rossoneri grazie all'importantissimo successo di ieri sera alla Domus Unipol. Contro il Cagliari decide uno splendido sinistro al volo di Ismael Bennacer, il Milan supera i sardi di Mazzarri per 1-0.

Mister Pioli ora avrà a disposizione due settimane di tempo per far recuperare le energie ai giocatori che non partono per le nazionali e iniziare quindi a preparare la sfida di San Siro contro il Bologna alla ripresa: tutto questo a partire però da mercoledì. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista per la giornata di mercoledì 23 marzo.

di Manuel Del Vecchio.