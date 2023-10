MN - Milan, novità sul fronte indisponibili: quattro rossoneri verso il recupero tra Udinese e PSG

Durante Napoli-Milan di ieri sera il Milan ha perso per infortunio, o presunto tale, ben tre giocatori: Christian Pulisic, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Il francese ha riscontrato una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. L'argentino, invece, una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.

Se da una parte il Milan perde pezzi, dall'altra li recupera. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, arrivano novità importanti sul fronte infortuni. Per quelli di breve durata, dunque di Loftus-Cheek, Kjaer, Chukwueze e Kjaer, il rientro in campo è previsto tra la gara di campionato con l'Udinese e quella di Champions contro il Paris Saint-Germain. Discorso diverso, invece, per Sportiello, Kalulu, Pellegrino e Bennacer, che rimarranno ai box per ancora diverso tempo.

di Pietro Mazzara