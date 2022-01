MN - Milanello: primo allenamento per Tomori. Personalizzato per Ibra, come da programma

Primo giorno di lavoro post Covid per il difensore centrale Fikayo Tomori. L’inglese ha svolto subito un buon allenamento. Personalizzato, come da programma, per Ibrahimovic, che ormai da tempo si gestisce tra campo e palestra, tra l’altro lo svedese non giocherà nemmeno in Coppa Italia per squalifica. Per Alessandro Florenzi allenamento a metà tra il gruppo e il personalizzato sul campo. Matteo Gabbia si è allenato regolarmente nonostante il pressing della Sampdoria, ma potrebbe andare via solamente dopo l’arrivo di un altro centrale. Assenti ancora i quattro giocatori per Covid.

Prime indiscrezioni di formazione della squadra che affronterà il Genoa giovedì sera. In attacco potrebbero giocare Saelemaekers, Maldini, Rebic e Giroud. Mentre in mediana Tonali è certo di un posto vista la squalifica in campionato contro lo Spezia, con Krunic favorito su Bakayoko. Domani si entrerà nel vivo delle prove tattiche, con un allenamento mattutino.

di Antonio Vitiello