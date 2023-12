MN - Pacchioni: "Pioli sta perseverando e non poco: il Milan fa sempre gli stessi sbagli"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il radiocronista Paolo Pacchioni, attivo su Rtl 102.5.

Al Diavolo conviene continuare con Pioli in panchina?

“Oltre agli errori nell’organizzazione della preparazione, vediamo il Milan commette sempre gli stessi sbagli, in partite più o meno simili. Come si suol dire, sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Direi che, sotto questo punto di vista, Pioli stia perseverando e non poco. Premesso ciò, le responsabilità vanno condivise tra tecnico e società, per i motivi detti prima. E, ovviamente, anche tra i calciatori”.