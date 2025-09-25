MN - Pagliuca su Allegri: "Lo vedo molto determinato, l'anno fuori gli ha dato carica"

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.

⁠Ti ha stupito il nuovo Allegri?

"Il nuovo Allegri è più misurato, lo vedo bene. Probabilmente quell'anno in cui è rimasto fuori gli ha dato una grande carica, lo vedo molto determinato e può fare bene".