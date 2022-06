MN - Paolo Maldini è arrivato a Casa Milan: possibile incontro già oggi con Cardinale

Fonte: Antonio Vitiello

Quella di oggi è una giornata molto importante per il Milan visto che a breve verrà ufficializzato il cambio di proprietà, con RedBird che ha acquistato da Elliott la maggioranza delle quote del club rossonero. Come riferisce il nostro inviato, Paolo Maldini è appena arrivato a Casa Milan. C'è grande attesa per l'incontro tra il dt milanista e il numero uno del fondo americano Gerry Cardinale, atteso anche lui nella sede rossonera. Chissà che non possa esserci un primo confronto tra i due già nella giornata di oggi.