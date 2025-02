MN - Presenti Kirovski e alcuni membri dello staff di Conceiçao alla partita del Milan Futuro

Il Milan Futuro in questi minuti è in campo per il difficile impegno contro il Pescara, gara che si disputa al Chinetti di Solbiate Arno valevole per il 28° turno del girone B di Serie C. Sugli spalti, ad assistere alla sfida, sono presenti sia Jovan Kirovski, direttore sportivo della under 23, così come alcuni membri dello staff di Sergio Conceicao: tra loro Siranama Dembele e Joao Costa.

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Quirini, Branca, Malaspina, Ianesi; Magrassi, Camarda. A disp. Nava, Raveyre, Bozzolan, Hodzic, Alesi, Fall, Sia, Omoregbe, Paloschi, Turco, Zukic, Vos. All. Daniele Bonera.

PESCARA (4-1-4-1): Plizzari; Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi; Squizzato; Bentivegna, Valzania, Dagasso, Cangiano; Tonin. A disp. Saio, Profeta, Letizia, Meazzi, Alberti, Crialese, Ferraris, De Marco, Saccomanni, Arena, Pierozzi. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Abbinante di Bari e Celestino di Reggio Calabria.

IV UFFICIALE: Maccarini di Arezzo.