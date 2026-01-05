MN - Reyna: "Pulisic ovunque va trasmette energia positiva: leader che trascina in campo"
Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il calciatore americano Giovanni Reyna dopo una partita di Bundesliga. Figlio d'arte, suo papà Claudio sfidò gli Azzurri ai Mondiali del 2006 nel famoso 1-1 di Kaiserslautern, partita resa celebre dal autogol di Zaccardo. Con il giocatore del Borussia Moenchengladbach, che in passato è stato pure sul taccuino del Milan, abbiamo parlato del suo compagno di nazionale: il rossonero Christian Pulisic. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Pulisic sembra una persona molto riservata e forse un po' timida...
“Non lo definirei timido ma riservato quello sì. È uno che preferisce ascoltare piuttosto che parlare. È un ragazzo calmo e sofisticato che io apprezzo. Ovunque vada, trasmette energia positiva. Lui è un patrimonio assoluto per la nazionale di calcio americana. Un leader che trascina per esempio piuttosto che a parole.”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan