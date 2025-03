MN - San Siro silenzioso: formazioni non urlate, coro non cantato. Arrivano anche dei fischi

vedi letture

Clima surreale a San Siro. Con il secondo blu vuoto per protesta (gli ultras milanisti entreranno nello stadio dal minuto 15), il pre-partita è stato insolitamente silenzioso e pieno di fischi. Alla lettura delle formazioni, i cognomi dei calciatori rossoneri non sono stati urlati come al solito. Rimasto vuoto, invece, il coro "Forza lotta vincerai"; al suo posto, anche qualche fischio.