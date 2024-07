MN - Sottil: "Dipende da che trequartista cerca il Milan: l'identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora Samardzic non va bene"

Lazar Samardzic è tra i talenti più interessanti di Serie A. Da tre anni illumina la scena a Udine dove ha raccolto 93 presenze, segnando 13 reti e servendo 8 assist. Nel suo percorso friulano si è esaltato soprattutto sotto la gestione di Andrea Sottil, che l'ha utilizzato con continuità portandolo a una importante crescita. Proprio l'ex tecnico bianconero è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per descriverci le qualità del serbo.

Il Milan ha un impianto di gioco col 4-2-3-1 modulo base. Lo vede come trequartista?

"Dipende da che trequartista si cerca. Se l'identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora no, se si cerca un trequartista che inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba allora sì, lo vedo assolutamente bene. Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz'ala che diventa trequartista. Sa smarcarsi tra le linee, non ha magari grande struttura fisica al contatto e quando deve battagliare di schiena, ma quando prende palla dietro le linee determina sempre. E ha inoltre un tiro devastante, quando tira lo fa per fare gol".

Il suo ricordo più bello di Samardzic in campo?

"Contro il Sassuolo, in trasferta. Eravamo sull'1-1, tolgo Deulofeu che vedo stanco e inserisco Samardzic. Può sembrare azzardato in quel momento, lui ci porta in vantaggio con un grandissimo gol con un colpo pazzesco, finta di suola, se la sposta sul destro e la mette nell'angolino basso più lontano. Spiazzando tutti che aspettavano si mettesse il pallone di sinistro".