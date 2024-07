MN - Steinbichler: "Penso che in alcune situazioni Pavlovic dovrebbe essere più calmo, gestire meglio il temperamento"

vedi letture

Strahinja Pavlovic-Milan è il secondo colpo della sessione di mercato dei rossoneri. Per conoscere meglio il difensore serbo abbiamo contattato chi segue quotidianamente le vicende del Salisbugo, ossia il collega Sebastian Steinbichler del Kronen Zeitung. In esclusiva per MilanNews.it.

In cosa dovrebbe migliorare?

"Penso che in alcune situazioni dovrebbe essere più calmo, gestire meglio il temperamento. Diciamo che ci sono dei momenti in cui è stato troppo caldo".

LE CIFRE DELL'ACCORDO

L’accordo tra il Milan e il Salisburgo è stato praticamente raggiunto sulla base di 18 milioni di euro di parte fissa, ai quali cui si aggiungeranno alcuni bonus per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro da parte della società della Red Bull.

VISITE MEDICHE EFFETTUATE IERI

Sbarcato in Italia nella serata di lunedì, il difensore serbo, che arriverà dal Salisburgo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro (bonus compresi), ha passato ieri mezza giornata a Padova dove ha svolto delle visite mediche specifiche per approfondire la sua situazione cardiaca, visto che nel 2019 il suo trasferimento alla Lazio saltò per delle anomalie emerse durante le visite.

Pavlovic ha gà scelto il numero di maglia: indosserà il 31, lo stesso numero utilizzato in passato al Milan anche da Jaap Stam.