MN - Verso Milan-Napoli: domani alle 12.00 la conferenza stampa di Max Allegri
In vista della prossima gara di campionato del Milan a San Siro contro il Napoli, in programma domenica alle 20.45, Massimiliano Allegri parlerà domani mattina in conferenzastampa per presentare la sfida contro i campioni d'Italia: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.00.
Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY
