MN - Vierchowod analizza: “Qualcosa nella squadra è successo, nell’ultima partita avrebbero dovuto ribaltare gli avversari”
Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends ", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Vierchowod il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
Come ti spieghi il crollo nel Milan nelle ultime 10 partite e soprattutto nell’ultima contro il Cagliari?
“Diciamo che nelle ultime dieci partite il Milan non ha giocato bene e ha perso molti punti. Però arrivato all’ultima giornata, dove ti basta il pareggio, vinci 1-0 dopo pochi minuti e riesci a qualificarti per la Champions vuol dire che qualche problema ci deve essere stato. La squadra che forse non ha mai giocato benissimo ma che in casa, nell’ultima partita, avresti dovuto ribaltare la squadra di casa. Questo non è successo, non so se è stato un fatto mentale o altro, non me lo sarei mai aspettato”.
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