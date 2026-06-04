MN - Vierchowod analizza: “Qualcosa nella squadra è successo, nell’ultima partita avrebbero dovuto ribaltare gli avversari”

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Oggi alle 16:50 News di di Fonti preferite

Pietro Vierchowod ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, tra i quali quello del crollo avuto dal Milan negli ultimi due mesi e nella gara contro il Cagliari.