MN - Vierchowod concorda: “Cardinale ha fatto bene a cacciare tutti, la squadra non è all’altezza”
Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pietro Vierchowod il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.
Hai condiviso la decisione di Cardinale di licenziare tutti?
“Io penso che sia stato giusto perché quando non arrivano i risultati qualcosa di evidentemente sbagliato nella gestione della squadra c’è stato. È giusto che la proprietà abbia deciso di prendere questi provvedimenti e di cambiare lo staff”.
Quante sono le responsabilità della squadra e dell’allenatore e quante della società?
“Forse la squadra non è riuscita ad essere stimolata da chi doveva farlo e poi i giocatori li ha scelti lo staff tecnico quindi qualcuno deve aver sbagliato, non aver scelto giocatori all’altezza del Milan”.
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