MN - Waseige esalta Lukaku: "Non conosce limiti, per il Milan potrebbe essere un buon acquisto"
Tra i talenti che il Milan sta monitorando in vista del futuro c’è anche Nathan De Cat, centrocampista classe 2008 dell’Anderlecht e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio belga. Per approfondire il profilo del giovane talento e per parlare anche di Romelu Lukaku, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Frederica Waseige, giornalista e consulente di DAZN Belgio.
Lukaku del 2026 forse non sarà più quello del 2018, ma continua a vedere la porta come pochi. Il Milan farebbe bene a prenderlo in considerazione
“Qualche giorno fa eravamo in Croazia: è entrato negli ultimi venti minuti e al 93’ ha segnato. Eppure tutti pensano che non sia ancora al massimo della forma e dell’esplosività. Nonostante questo, all’ultimo minuto ti segna ancora un gol alla Lukaku: velocità, potenza e precisione. È arrivato a quota 90 reti con la Nazionale belga. Questa è la dimostrazione di quanto sia motivato e di quanto desideri giocare il Mondiale. Si prende cura del proprio corpo e possiede una mentalità straordinaria. Questo ragazzo non conosce limiti: sarà il suo fisico a dirgli fin dove può arrivare. Magari non partirà sempre titolare, ma può dare un contributo enorme al Belgio ai Mondiali, anche entrando a gara in corso.”
In altre parole: Milan, prendilo.
“Potrebbe essere un buon acquisto, ma soltanto se il costo dell’operazione sarà sostenibile e se il club avrà ben chiaro il motivo per cui lo vuole. Non credo che possa ancora disputare 40 o 50 partite a stagione ad altissimo livello. Però avere una persona come lui nello spogliatoio è una fortuna: il suo atteggiamento e la sua professionalità sono assolutamente irreprensibili.”
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