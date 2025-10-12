MN - Zidane: "Ancelotti bravo allenatore perché ascolta i giocatori"

Dal palco del Festival dello Sport di Trento ha parlato anche Zinedine Zidane. Il campione francese, che da allenatore del Real Madrid ha vinto tutto, tocca diversi temi. Queste le sue parole:

Su Ancelotti: “Ancelotti è un amico, un vecchio amico. È un bravo allenatore perché ascolta i giocatori, ci parlava tanto. Alcuni sentono, altri ascoltano: lui ascolta. Ci sono allenatori che vincono, altri che non vincono e vengono presi come dei coglioni. Ma non è così. C’entra anche la squadra… l’importante è che sei appassionato perché è così che trasmetti sempre qualcosa ai giocatori”

Chi torneresti ad allenare tra Cristiano Ronaldo e Modric? “Tutti e due, giocatori straordinari, anche Benzema. Avevo dei giocatori… Non è la partita, perché la partita è una parte. Allenarsi con loro, a 5 metri… Per esempio Benzema, Kroos, Isco. Non vedevi la palla eh, non la perdevano mai loro. È impressionante. Pensa ad un’ora e mezza di allenamento senza perdere la palla. Mai. Sono 3-4 giocatori che facevano quello: Modric, Kroos, Benzema, Isco, Rodrygo. Cristiano la perdeva un po’ (sorride, ndr). Però faceva dei gol impressionanti, quindi…”.

Qual è la squadra più forte secondo te? “Il Milan con van Basten, Rijkaard, Gullit, Baresi, Maldini. Questa squadra vinceva tante partite. Era una squadra impressionante il Milan di Sacchi”.