Modric: "Tornare al Real dopo il ritiro sarebbe un sogno. Ma non ci sto pensando in questo momento"

Il commento del rossonero Luka Modric sulla possibilità di ritornare al Real Madrid una volta terminata la carriera da calciatore

Al termine della partita tra Croazia e Spagna, vinta dai Campioni del Mondo 1-2 in rimonta con un gol nei minuti finali di Merino (autore di una doppietta), il capitano croato e centrocampista rossonero Luka Modric è intervenuto in zona mista ai microfoni dell'emittente spagnola Cadena Cope. Tra i vari temi toccati anche quello di un possibile ritorno al Real Madrid a carriera finita, un sogno che il fuoriclasse milanista non ha mai nascosto.

Le dichiarazioni di Modric su un possibile ritorno a Madrid a fine carriera: "Ovviamente il Madrid è la mia casa, è il club della mia vita: sono stato lì per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. L'ho detto l'ultima volta in un'intervista: chiaro che mi piacerebbe, ma per essere utile, per lavorare per il Madrid, non semplicemente stare nel Madrid, per dare una mano in tutto ciò che posso. Però devo anche prepararmi e capire in che senso, con quale ruolo, se il club lo vorrà... Si devono incastrare molte cose per tornare, ma vedremo, non ci sto pensando in questo momento".

Continua e conclude Modric: "Ora sono concentrato sul calcio giocato, però, come ho detto prima, il Madrid è casa mia e certo che sì, sarebbe un sogno. Ma vedremo, senza forzare nulla. Se poi, quando smetterò, troveremo qualcosa in cui potrò essere utile e in cui potrò sentirmi importante, perché no? Ma staremo a vedere, c'è tempo per pensare a questo"