Verso il Mondiale, il pronostico di Glasner: "Dovrebbe vincere la Francia, ma vedo bene anche la Spagna e l'Argentina"

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Oliver Glasner, primo candidato alla panchina del Milan, ha detto la sua sul Mondiale che sta per iniziare in Canada, Messico e USA

Oliver Glasner, intercettato nelle scorse ore dopo aver giocato a tennis a Mehrnbach, un paesino di circa 2.200 mila abitanti in Alta Austria, da due quotidiani austriaci, Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, ha commentato così le voci che negli ultimi giorni lo stanno accostando con insistenza alla panchina del Milan: "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club - riporta gazzetta.it -. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c'è, non si fa nulla". Nessun commento quindi sull'opzione Milan, ma non è un mistero che Glasner sia il primo candidato alla panchina rossonera.

GLASNER E I MONDIALI: IL PRONOSTICO DELL'AUSTRIACO

Il tecnico austriaco ha poi parlato anche del Mondiale che sta per iniziare: "Ovviamente guarderò le partite, soprattutto quelle dell'Austria. Mi alzo sempre presto alle 6, a fare colazione con mia figlia, ma quelle delle 4 di notte sono un po' troppo presto anche per me... Tutto sommato, 104 partite mi sembrano troppe. Vedo buone chance per l'Austria di conquistare i sedicesimi come seconda nel gruppo. Credo dovrebbe vincere la Francia, ma non ne sono sicuro. Vedo bene anche la Spagna e poi il clima avrà conseguenze: tranne la Germania nel 2014, nessuna europea è mai riuscita a vincere un Mondiale in Sudamerica. Quindi, aggiungo l'Argentina".