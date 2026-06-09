Mondiale USA 2026, il programma completo con date e orari delle partite

Mondiale USA 2026, il programma completo con date e orari delle partiteMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Di seguito tutte le date del Mondiale USA, dalla prima partita dei gironi alla finale.

Di seguito tutte le date del Mondiale che si svolgerà da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio.

MONDIALI USA 2026, TUTTE LE DATE DAI GIRONI ALLA FINALE

Giovedì 11 giugno - domenica 28 giugno
Gironi

Domenica 28 giugno
Sedicesimi di finale, 2ª A vs 2ª B (ore 21:00)

Giovedì 2 luglio
Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00)
Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00)  

Venerdì 3 luglio
Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00)
Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00)
Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00)  

Sabato 4 luglio
Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00)
Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30)
Ottavi di finale (ore 19:00)
ttavi di finale (ore 23:00)  

Domenica 5 luglio
Ottavi di finale (ore 22:00)  

Lunedì 6 luglio
Ottavi di finale (ore 02:00)
Ottavi di finale (ore 21:00)  

Martedì 7 luglio
Ottavi di finale (ore 02:00)
Ottavi di finale (ore 18:00)
Ottavi di finale (ore 22:00)  

Giovedì 9 luglio
Quarti di finale (ore 22:00)  

Venerdì 10 luglio
Quarti di finale (ore 21:00)  

Sabato 11 luglio
Quarti di finale (ore 23:00)  

Domenica 12 luglio
Quarti di finale (ore 03:00)  

Martedì 14 luglio
Semifinale (ore 21:00)  

Mercoledì 15 luglio
Semifinale (ore 21:00)

Sabato 18 luglio
Finale per il terzo posto (ore 23:00)

Domenica 19 luglio
Finale (ore 21:00)