Moretto: "Entro venerdì il Milan prenderà delle decisioni"

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, è convinto che entro pochi giorni il Milan, che è ancora senza dirigenza e senza allenatore, prenderà delle decisioni

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così della situazione al Milan dove manca ancora tutta la dirigenza e l'allenatore: "E' una situazione delicata delicata perchè devono incastrarsi più tasselli. Bisogna ristrutturare tutta la parte organizzativa a livello sportivo. Ci sono stati vari colloqui con diversi allenatori: Glasner è sicuramente il primo nome, poi c'è Jaissle, po ce ne sono altri. Rangnick è sicuramente il primo nome per quanto riguarda la ristrutturazione del club dal punto di vista tecnico, però mancano ancora dei tasselli.

Vorrei dare notizie sicure ai tifosi del Milan, ma credo che bisognerà aspettare un attimo. Io penso che entro venerdì il Milan prenderà delle decisioni, o almeno scarterà dei profili. Io comunque mi aspetto che questa settimana possa essere decisiva per il futuro del club di via Aldo Rossi".