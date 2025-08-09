Moretto su Hojlund: "In caso di addio allo United vuole andare via a titolo definitivo"

vedi letture

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU MUSAH: "Sono giorni importanti per Musah. Dopo aver manifestato il suo interesse, il Nottingham Forest è pronto a presentare la sua prima offerta per Musah: mi dicono che potrebbe essere di 25-26 milioni di pound (28-30 milioni di euro). Vedremo se dalle parole passeranno ai fatti. Per Allegri è un giocatore importante e per questo i 25 milioni di euro offerti dal Napoli non bastano più ora. Vedremo se l'offerta del Nottingham Forest basterà per strappare il sì del Milan".

SU HOJLUND: "Milan e United stanno parlando per un prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto a 40-45 milioni. La prossima settimana il club inglese avrà un faccia a faccia con il giocatore per capire insieme che strada prendere. Ad oggi mi confermano ancora che il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte allo United e inoltre mi dicono che, in caso di addio, Hojlund vuole andare via a titolo definitivo".