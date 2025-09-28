Moretto: "Tomori in trattativa per il rinnovo. Allegri lo vede di buon occhio"

Matteo Moretto, nell'ultimo video su YouTube, ha dato importanti aggiornamenti su Fikayo Tomori: "Le prime partite di Tomori sono molto positive: sta beneficiando della fiducia e del lavoro di Allegri, entrando a far parte di quei calciatori che il tecnico vede di buon occhio. C'è fiducia, stima e positività. Nelle ultime sessioni il Milan ha ricevuto vere e proprie offerte per Tomori, la Juventus una delle squadre che si era affacciata con forza: il giocatore ha declinato e ha deciso di restare al Milan. Anche il Tottenham aveva presentato un'offerta molto importante e anche in quel caso Tomori aveva espresso la volontà di restare in rossonero"

Poi Moretto dà l'indiscrezione vera e propria: "La notizia che vogliamo darvi oggi è che Tomori, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è in trattativa per un possibile prolungamento di contratto. Le parti ne stanno parlando, gli agenti del calciatore sono attivi e concentrati su questo tipo di situazione. C'è la possibilità che Tomori prolunghi: vuole restare al Milan e ha sempre dato priorità ai rossoneri, dall'altra parte il club, con Allegri in cima alla lista, vuole provare a continuare insieme. Sono previsti nuovi contatti tra le parti".