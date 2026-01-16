Moviola CorSport su Como-Milan: Kempf-Rabiot è sempre rigore

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza gli episodi arbitrali di Como-Milan di ieri, soffermandosi in particolare sul rigore concesso al Diavolo a fine primo tempo. Decisione corretta quella dell'arbitro Guida: "Kempf non si ferma in tempo e tocca Rabiot che era in velocità: Guida è proprio dietro i due, fischia il rigore con sicurezza e con altrettanta sicurezza allontana le proteste (ma l’atteggiamento dello stesso Kempf fa capire che è nel giusto). In APP contatto fra Saelemaekers e van der Brempt, corretto considerarlo non punibile".

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.